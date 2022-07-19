Названы принимающие карты платежной системы «Мир» страны

Картами российской платежной системы «Мир» можно расплачиваться уже в 11 зарубежных странах. Об этом сообщили 19 июля на официальном сайте платежной системы.

«Снять деньги с карты «Мир» можно в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — цитирует заявление «Газета.Ru».

Также в этот список входят Южная Осетия и Абхазия. Указывается, что картами «Мир» также можно оплачивать товары или услуги в перечисленных странах.

Ранее во вторник посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения этой страны рассматривают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир» и обсуждают этот вопрос с российскими коллегами.

15 июля карты российской платежной системы «Мир» для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее.

13 июля глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби сообщил, что рабочие группы из России и ОАЭ обсуждают возможное использование карты «Мир» в Эмиратах.

4 июля посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что считает важным шагом подключение страны к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционной политики Запада. Он отметил, что идея подключения к российской системе вынашивалась с 2015 года.

3 июня президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. В этих картах настроена конвертация рубля в лиру.