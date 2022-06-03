Россиянам рассказали о выгоде использовать карту «Мир» в Турции

Российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. Об этом президент Союза турагентств России Сергей Голов рассказал в пятницу, 3 июня.

С помощью карты «Мир» россияне могут оплачивать свои покупки, так как настроена конвертация рубля в лиру.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России», — сообщил он в беседе с телеканалом «360».

Глава Ростуризма Зарина Догузова также рассказала, что россияне могут оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции, передает RT.

Ранее, 31 мая, заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид рассказал, что в Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир», они могут заработать к сентябрю. В настоящее время россияне имеют возможность расплачивается картами Union Pay.

18 мая вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами. Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

В конце апреля министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что банки страны расширяют сеть платежной системы «Мир», чтобы привлечь туристов. По его словам, «Мир» принимают уже 15% предприятий Турции, поэтому «никаких проблем с проведением платежей не будет».