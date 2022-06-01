В Египте прорабатывают возможность расплачиваться картами «Мир»

В Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Об этом 31 мая рассказал заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях», — приводит его слова «Газета.Ru».

Карты российской платежной системы могут заработать в Египте к сентябрю, добавил Саид. В настоящее время россияне имеют возможность расплачивается картами Union Pay.

18 мая вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами. Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

В конце апреля министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что банки страны расширяют сеть платежной системы «Мир», чтобы привлечь туристов. По его словам, «Мир» принимают уже 15% предприятий Турции, потому «никаких проблем с проведением платежей не будет».