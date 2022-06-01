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В Египте прорабатывают возможность расплачиваться картами «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Египте рассматривается возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Об этом 31 мая рассказал заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

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«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях», — приводит его слова «Газета.Ru».

Карты российской платежной системы могут заработать в Египте к сентябрю, добавил Саид. В настоящее время россияне имеют возможность расплачивается картами Union Pay.

18 мая вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами. Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

В конце апреля министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что банки страны расширяют сеть платежной системы «Мир», чтобы привлечь туристов. По его словам, «Мир» принимают уже 15% предприятий Турции, потому «никаких проблем с проведением платежей не будет».

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