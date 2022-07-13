Россия и ОАЭ обсудят использование карты «Мир» в Эмиратах

Рабочие группы из России и ОАЭ обсуждают возможное использование карты «Мир» в Эмиратах. Об этом 13 июля заявил глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби.

«Мы надеемся, что использование карт «Мир» будет возможно после создания соглашения о сотрудничестве. Мы надеемся, что рабочая группа придет к положительному заключению», — сказал Аль-Кетби ТАСС.

По его словам, встречи между Москвой и Абу-Даби на уровне представителей центробанков и банковского сектора проходят регулярно.

4 июля посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что считает важным шагом подключение страны к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционной политики Запада. Он отметил, что идея подключения к российской системе вынашивалась с 2015 года.

17 июня о планах Бахрейна внедрить систему «Мир» рассказал посол королевства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Он заявил, что это позволит туристам из РФ комфортно и безопасно отдыхать в стране.

3 июня президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. В этих картах настроена конвертация рубля в лиру.

1 июня стало известно, что в Египте прорабатывают возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Карты российской платежной системы могут заработать в стране к сентябрю.