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Посол Сирии назвал важным подключение страны к платежной системе «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подключение к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционной политики Запада считается важным шагом с позиции Сирии, которая ранее становилась объектом ограничительных мер. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил сирийский посол в Москве Риад Хаддад.

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«Идея создания платежной системы «Мир» родилась в 2015 году. В первую очередь она была направлена на создание основы для независимой платежной системы на территории РФ, особенно после того, как большое количество российских банков было отрезано от западных платежных систем. Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — указал дипломат в беседе с ТАСС.

Посол подчеркнул, что потребность в распространении альтернативных платежных систем растет во многих странах мира, так как они подвергаются давлению и санкциям со стороны Запада. Он добавил, что санкции, введенные западными странами после начала спецоперации в Донбассе, побудили Москву использовать доступные ей альтернативы и банковские системы.

17 июня о планах Бахрейна внедрить систему «Мир» рассказал посол королевства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Он заявил, что это позволит туристам из РФ комфортно и безопасно отдыхать в стране.

Ранее, 15 июня, руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время карты «Мир» принимаются в 10 странах, но компания намерена расширять свое присутствие.

3 июня президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. В этих картах настроена конвертация рубля в лиру.

1 июня стало известно, что в Египте прорабатывают возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Карты российской платежной системы могут заработать в стране к сентябрю.

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