Глава НСПК рассказал о перспективах развития системы «Мир»

Российская Национальная система платежных карт (НСПК) выдержала уход из России Visa и MasterCard и продолжает развиваться. Об этом 15 июня в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководитель системы Владимир Комлев.

Система создает собственные технологии, платежные продукты, рынок продолжает развиваться, отметил Комлев. Он обратил внимание, что держатели карт продолжают использовать карты всех тех платежных систем, которые на рынке работали.

Также глава НСПК отметил приток клиентов, сформировавшийся естественным образом.

«В 2021 году в платежной системе «Мир» появилось 4 млн новых карт, в 2022 году таких карт за этот же период было выпущено 16 млн, то есть темпы возросли в четыре раза»,— указал он.

В настоящее время карты системы «Мир» принимаются в десяти странах, но компания намерена расширять свое присутствие.

«Мы также, конечно, планируем все-таки выходить на те страны, куда выезжают россияне, в Турции мы уже есть. Встречаемся с коллегами из самых разных стран, обсуждаем, в каких схемах, в каких форматах это взаимодействие сегодня возможно реализовывать, чтобы оно максимально быстро могло состояться», — сказал Комлев.

Он уклонился от ответа, в какие конкретно страны намерена продвинуться система.

Как добавил глава НСПК, вопрос начисления зарплат по номеру телефона через систему быстрых платежей обсуждается с банками. Этот сценарий находится в стадии проработки.

В октябре у держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика». На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.

В разработке и внедрении нового способа оплаты по нацкартам участвует банк «Русский стандарт», заявил «Известиям» его представитель.