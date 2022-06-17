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Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати в пятницу, 17 июня, во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о планах королевства внедрить российскую платежную систему «Мир».

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«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему «Мир», что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее, 15 июня, руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время карты системы «Мир» принимаются в 10 странах, но компания намерена расширять свое присутствие. По его словам, планируется выходить на те страны, куда выезжают россияне.

3 июня президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. С помощью карты «Мир» россияне могут оплачивать свои покупки, так как настроена конвертация рубля в лиру.

1 июня стало известно, что в Египте прорабатывают возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Карты российской платежной системы могут заработать в стране к сентябрю.

В октябре у держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика». На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.

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