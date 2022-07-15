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В Южной Корее начали принимать карты «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Карты российской платежной системы «Мир» для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее. Об этом говорится 15 июля на официальном сайте платежной системы.

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«В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card», — цитирует техподдержку платежной системы «Интерфакс».

Также там уточнили, что снять наличные средства с карты «Мир» в Южной Корее пока все-таки не получится.

Эквайринговая компания BC Card является крупнейшей компанией по обработке платежей в Южной Корее и обслуживает более 3 млн торговых точек. Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

В феврале 2022 года стало известно, что первыми в Южной Корее стали принимать карты «Мир» в сети национальных магазинов CU после того, как BC Card обеспечила возможность офлайн-оплаты покупок там с помощью карт. В торговых точках южнокорейского ритейлера для оплаты по картам российской платежной системы было специально установлено 18 тыс. POS-терминалов.

13 июля глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби сообщил, что рабочие группы из России и ОАЭ обсуждают возможное использование карты «Мир» в Эмиратах.

4 июля посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что считает важным шагом подключение страны к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционной политики Запада. Он отметил, что идея подключения к российской системе вынашивалась с 2015 года.

17 июня о планах Бахрейна внедрить систему «Мир» рассказал посол королевства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Он заявил, что это позволит туристам из РФ комфортно и безопасно отдыхать в стране.

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