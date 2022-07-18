Посол Нигерии в РФ заявил о готовности страны использовать карты «Мир»

Финансовые учреждения Нигерии рассматривают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир» и обсуждают этот вопрос с российскими коллегами, заявил в понедельник, 18 июля, посол страны в РФ Абдуллахи Шеху.

«Мы также обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами. Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные: в долларах, в евро, в фунтах», — рассказал посол «РИА Новости».

Он пояснил, что обменять рубли в африканских странах вряд ли получится.

15 июля карты российской платежной системы «Мир» для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее.

13 июля глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби сообщил, что рабочие группы из России и ОАЭ обсуждают возможное использование карты «Мир» в Эмиратах.

4 июля посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что считает важным шагом подключение страны к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционной политики Запада. Он отметил, что идея подключения к российской системе вынашивалась с 2015 года.

3 июня президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что российские туристы могут почти на всей территории Турции использовать карту «Мир». Обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных. В этих картах настроена конвертация рубля в лиру.

1 июня стало известно, что в Египте прорабатывают возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир». Карты российской платежной системы могут заработать в стране к сентябрю.