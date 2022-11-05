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В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине

МИД Ирана: Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала спецоперации на Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/Alireza numberone
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Иран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом, как сообщает агенство ИРНА, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу, 5 ноября.

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«Ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в конфликте на Украине, про ракеты совершенно неверен. Что касается беспилотников, это правда, но мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до начала конфликта», — сказал министр.

Абдоллахиян добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

Он заявил также, что Киев может предоставить Тегерану данные об использовании иранских беспилотников в ходе конфликта.

«Мы договорились с украинской стороной, что если у них есть какие-либо документальные подтверждения того, что Россия применяла иранские беспилотники в конфликте, они предоставят их нам», — отметил глава иранского МИДа.

Ранее, 28 октября, Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Тегерана в отношении событий на Украине основана на принципе отказа от отправки оружия сторонам конфликта.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот начнет расследование о беспилотных летательных аппаратах на Украине. Он призвал осудить Германию, США, Великобританию и Францию за попытки добиться от секретариата ООН его проведения. Днем ранее он назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках.

До этого, 25 октября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что намерен обнародовать во время своего визита в США доказательства использования иранских беспилотников на территории Украины. По его словам, Иран в очередной раз «доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там».

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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