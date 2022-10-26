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Президент Израиля решил доказать применение иранских БПЛА на Украине

Президент Израиля Герцог обнародует в США факты применения иранских БПЛА на Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/دارکاخ
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Президент Израиля Ицхак Герцог намерен обнародовать во время своего визита в США доказательства использования иранских беспилотников на территории Украины. Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба президента.

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Отмечается, что путем визуального анализа минобороны Израиля установило, что на Украине есть фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), идентичных разработанным в Иране.

«Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий на Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несмотря на то что Иран отрицает факт использования БПЛА и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы дронов идентичны по конструкции, размеру и нумерации.

Согласно сообщению, достаточно сравнить двигатель иранского дрона Shahed-136, представленный на выставке в Иране в октябре 2014 года, с двигателями сбитых на Украине беспилотников, чтобы определить их идентичность.

По словам президента Израиля, Иран в очередной раз «доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там». Он отметил, что иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации мира. Кроме того, Герцог призвал международное сообщество извлечь из этого уроки сейчас и в будущем.

Ранее, 16 октября, газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дроном-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

При этом 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

До этого, 29 августа, газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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