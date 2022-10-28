МИД Ирана снова отказался отправлять оружие сторонам украинского конфликта

Позиция Тегерана в отношении событий на Украине основана на принципе отказа от отправки оружия сторонам конфликта. Об этом 28 октября заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Наша политика в отношении событий на Украине основывается на принципах уважения территориальной целостности стран, отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, необходимости прекращения военных действий», — сказал он.

По словам Абдоллахиана, Иран готов к встречам с военными экспертами для обсуждения обвинений в передаче России беспилотников иранского производства.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот начнет расследование о беспилотных летательных аппаратах на Украине. Он призвал осудить Германию, США, Великобританию и Францию за попытки добиться от секретариата ООН его проведения.

Днем ранее он назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках.

До этого, 25 октября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что намерен обнародовать во время своего визита в США доказательства использования иранских беспилотников на территории Украины. По его словам, Иран в очередной раз «доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там».

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дроном-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

При этом 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В августе The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа.

В июле Белый дом заявил, что Иран предоставит России «сотни» беспилотных летательных аппаратов. Иран готовится обучить российских военных использовать БПЛА уже в этом месяце, подчеркнули в США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».