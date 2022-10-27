Небензя допустил пересмотр отношений с ООН из-за расследования по БПЛА

Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот начнет расследование о беспилотных летательных аппаратах на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг, 27 октября.

«Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество. Но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности», — отметил он.

Помимо этого, дипломат призвал осудить Германию, США, Великобританию и Францию за попытки добиться от секретариата ООН расследования.

«Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками», ― заявил Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН.

Накануне заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шаун призвал продолжить переговоры по поводу возможного расследования происхождения беспилотников на Украине.

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог заявил о планах предоставить доказательства использования иранских БПЛА на Украине.

В октябре газета Washington Post написала, что Иран якобы планирует поставить России оружие, в том числе партии беспилотников. При этом еще в сентябре глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркнул, что республика не будет поддерживать ни одну из сторон российско-украинского конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».