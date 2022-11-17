Москва назвала безосновательными обвинения в адрес Ирана в поставках беспилотников России
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- Москва назвала безосновательными обвинения в адрес Ирана в поставках беспилотников России
Обвинения Ирана, выдвинутые странами Запада, в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, о чем в четверг, 17 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».
Он добавил, что Москва разделяет мнение иранской стороны, которое озвучил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 11 ноября, что «обвинения в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации на Украине являются безосновательными и выдвигаются теми, кто стремится таким образом оправдать свои незаконные поставки вооружений Киеву».
16 октября газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил в свою очередь, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал 27 октября фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. Кроме того, Небензя заявил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы ООН.
Еще 26 сентября глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать Россию или Украину. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале было объявлено 24 февраля. Также наблюдается давление на страны, придерживающиеся другой политики в отношении РФ, отличной от Запада.
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