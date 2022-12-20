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Запад уличил Иран в якобы передаче РФ подсанкционных беспилотников

Ряд стран заявил в ООН о якобы поставках в РФ иранских беспилотников подсанкционной фирмы
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Фото: Минобороны России
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Ряд государств заявил о якобы использовании РФ иранских беспилотников, переданных Москве в обход резолюции 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила замгенсека международной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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«Мы получили от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США информацию, утверждающую, что некоторые из БПЛА, переданных Ираном России, были произведены организацией, внесенной в санкционный список резолюции 2231, и, следовательно, они были переданы в нарушение соответствующих положений приложения В», — сказала она в ходе заседания СБ ООН.

По словам Дикарло, секретариат ознакомится с этими данными, после чего предоставит участникам Совбеза свой доклад.

Ранее, 12 декабря, в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских БПЛА во время спецоперации на Украине.

До этого, 6 декабря, Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231 (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе). Документ запрещает Тегерану экспортировать конкретные виды продукции, в том числе беспилотники, без предварительного одобрения СБ ООН.

3 декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли рассказал, что Вашингтон намерен всячески противодействовать якобы имеющему место экспорту иранского оружия в РФ.

Между тем 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что за обвинениями в адрес Москвы и Тегерана стоит попытка западных государств оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

До этого, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и отметил, что WP в последнее время публикует очень много информационных вбросов.

В свою очередь 20 октября Совет Евросоюза (ЕС) принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану

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