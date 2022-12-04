Реклама
Прямой эфир
Спорт
Тайсон Фьюри одолел Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Мир
Израиль ударил по целям в секторе Газа
Армия
Российский военный отогнал горящую машину с боеприпасами и спас сослуживцев
Экономика
Правительство расширило субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей
Мир
Будапешт назвал потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира
Армия
Связисты под шквалистым огнем боевиков эвакуировали раненых сослуживцев
Спорт
Исмаилов одержал победу над Шлеменко
Мир
Ирландский политик призвал главу ЕК поспособствовать приближению мира на Украине
Мир
Зеленский назвал установленный ЕС ценовой потолок на нефть из РФ в $60 несерьезным

В США рассказали о намерении срывать «поставки» иранского оружия РФ

Дипломат Роберт Малли: США стремятся сорвать «поставки» оружия в Россию из Ирана
0
Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон намерен переключить свое внимание на «поставки» иранского оружия в РФ, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик. Об этом 3 декабря рассказал спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в интервью агентству Bloomberg.

Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилотников
Повлияют ли обвинения Запада на переговоры по ядерной сделке

«Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сорвать, задержать, сдержать и санкционировать поставки оружия в Россию», — сказал Малли.

Как отметил дипломат, на данный момент абсолютно нецелесообразно возвращаться за стол переговоров, поскольку Иран выдвигает неприемлемые требования.

Ранее, 23 ноября, министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования произведенных в исламской республике беспилотников.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

В октябре газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. Он добавил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам создают опасный прецедент для работы ООН.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022