В США рассказали о намерении срывать «поставки» иранского оружия РФ

Вашингтон намерен переключить свое внимание на «поставки» иранского оружия в РФ, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик. Об этом 3 декабря рассказал спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли в интервью агентству Bloomberg.

«Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сорвать, задержать, сдержать и санкционировать поставки оружия в Россию», — сказал Малли.

Как отметил дипломат, на данный момент абсолютно нецелесообразно возвращаться за стол переговоров, поскольку Иран выдвигает неприемлемые требования.

Ранее, 23 ноября, министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования произведенных в исламской республике беспилотников.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

В октябре газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. Он добавил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам создают опасный прецедент для работы ООН.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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