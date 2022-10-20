Совет ЕС принял санкции против Ирана за «военную поддержку России»

Совет Евросоюза (ЕС) в рекордные сроки принял санкции против Ирана в связи военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Об этом сообщил 20 октября глава Евросовета Шарль Мишель.

В сообщении, которое Мишель опубликован на своей странице в Twitter, он заявил о принятии «молниеносных» действий в отношении Ирана, который якобы оказывает военную поддержку России против Украины.

«Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — отметил он.

Накануне Иран категорически отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также высказался по этому вопросу. Он отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые Ираном беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации. Таким образом, по словам Полянского, страны Запада пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в конфликт вокруг Украины.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию БПЛА и баллистических ракет класса «земля – земля», а именно оружие малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способное поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Издание также заявило, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, якобы прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и подчеркнул, что The Washington Post в последнее время публикует очень много информационных вбросов. Песков при этом отметил, что российско-иранские отношения «развиваются динамично».