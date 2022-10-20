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Иран отверг обвинения в поставках БПЛА для применения на Украине

Амир Саид Иравани: Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Иран категорически отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Об этом в среду, 19 октября, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани на пресс-конференции по итогам закрытого заседания Совета Безопасности.

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«Иран категорически отвергает безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в том, что передал РФ беспилотники для использования на Украине», — сказал он.

Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также высказался по этому вопросу. Он отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые Ираном беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации. Таким образом, по словам Полянского, страны Запада пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в конфликт вокруг Украины.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана якобы из-за поставок БПЛА в Россию. Рестрикции могут коснуться пятерых граждан Ирана и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию БПЛА и баллистических ракет класса «земля — земля», а именно оружие малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способное поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км. Издание также заявило, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, якобы прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и подчеркнул, что The Washington Post в последнее время публикует очень много информационных вбросов. Песков при этом отметил, что российско-иранские отношения «развиваются динамично».

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