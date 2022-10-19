ЕС подготовил пакет санкций против Ирана из-за якобы поставок дронов в РФ

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана в связи с якобы поставками беспилотников в Россию. Об этом 19 октября сообщила Politico.

«Брюссель уже подготовил новый санкционный список против Ирана. Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу», — рассказал источник издания.

Отмечается, что санкции могут коснуться пятерых граждан Ирана и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений.

Ранее, 18 октября, Reuters сообщило о том, что США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Они считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза.

17 октября Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

За день до этого газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракеты класса «земля – земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.