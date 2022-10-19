Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС
Мир
МИД РФ исключил угрозы Киеву ядерным оружием со стороны России
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в Полтавской и Одесской областях
Мир
Российские ВКС уничтожили в сирийском Идлибе склад террористов и орудия
Мир
В США заявили о приоритетности вопроса обмена заключенными с Россией

Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия

0
Фото: TASS/EPA/Peter Foley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Осужденная крепость: как Москва объясняет итог голосования в ГА ООН
Резолюцию с призывом к РФ отменить результаты референдумов одобрили 143 страны

По данным источников, Совбез ООН на закрытом заседании обсудит заявленные Украиной поставки России беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили резолюцию Совета Безопасности.

Вышеназванные страны, которые считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза, сообщили своим коллегам о намерении попросить официального представителя ООН проинформировать членов Совета по этому вопросу.

Отдельно Украина пригласила экспертов ООН для проверки того, что, по ее словам, является сбитыми беспилотниками иранского происхождения, которые Россия якобы использовала для нанесения ударов по украинским целям в нарушение этой резолюции, добавляет Alarabiya.

Накануне газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракеты класса «земля – земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022