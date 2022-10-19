Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия

США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, Совбез ООН на закрытом заседании обсудит заявленные Украиной поставки России беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили резолюцию Совета Безопасности.

Вышеназванные страны, которые считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза, сообщили своим коллегам о намерении попросить официального представителя ООН проинформировать членов Совета по этому вопросу.

Отдельно Украина пригласила экспертов ООН для проверки того, что, по ее словам, является сбитыми беспилотниками иранского происхождения, которые Россия якобы использовала для нанесения ударов по украинским целям в нарушение этой резолюции, добавляет Alarabiya.

Накануне газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракеты класса «земля – земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.