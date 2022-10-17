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Politico узнала о планах США ввести санкции против Ирана за «помощь» России

Politico: США намерены ввести санкции против Ирана за «поставки оружия» в Россию
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Stefan Auth
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В Вашингтоне намерены ввести санкции в отношении Ирана, за то, что он якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США.

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По сообщению неназванных чиновников, будущие санкции против Ирана, как ожидается, будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

Собеседники газеты также отметили, что эти санкции распространятся в том числе на третьи стороны, якобы оказывающие помощь России и Ирану в осуществлении поставок вооружений.

«Собираемся ли мы предпринять дополнительные шаги в отношении продаж Ираном оружия России? Безусловно, да. Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции в отношении любого, кто позволяет Ирану помогать России убивать украинцев», — заявил один из источников Politico.

16 октября газета Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

29 августа газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

Ранее, 27 августа, обозреватель газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон написал, что Иран и Россия наращивают торговое и военное сотрудничество в рамках противостояния санкционной политике Запада. Как указал Фокон, сотрудничество Тегерана и Москвы затронуло и военную сферу. В частности, иранские военные делятся со своими российскими коллегами опытом использования беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на рост товарооборота между странами.

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