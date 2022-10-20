Британские власти расширили санкционный список по России и Ирану

Министерство иностранных дел Великобритании обновило санкционный список пунктами по России и Ирану. Документ был опубликован на сайте британского правительства в четверг, 20 октября.

Уточняется, что новые пункты добавлены в положение о санкциях против РФ, которое предусматривает замораживание денежных средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, якобы причастных к «дестабилизации Украины».

Сообщается, что среди физических лиц в санкционный список был внесен мэр Бердянска Александр Сауленко.

Также Великобритания вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники.

Ранее в четверг Совет Евросоюза (ЕС) принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России.

Накануне Иран категорически отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

До этого, 16 октября, стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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