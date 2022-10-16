Экономист оценил степень опасности девятого пакета санкций ЕС против РФ

Евросоюз (ЕС) собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Об ограничениях «Российской газете» в воскресенье, 16 октября, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

«Вариантов для санкций, на мой взгляд, почти не осталось. Вдобавок страны ЕС загнали себя в цугцванг, когда любое принимаемое ими решение наносит ущерб самому блоку и обогащает США», — заявил он.

Уже в восьмом пакете не было особо «страшных ограничений», подчеркнул эксперт.

«В список вошел ряд экспортных, импортных и персональных ограничений, запрет на криптокошельки для россиян. Но самым грозным, по мнению Запада, должно стать введение потолка цен на нефть. А также запрет европейским компаниям и организациям оказывать услуги по морской перевозке, технической помощи, финансированию и страхованию закупок нефти третьими странами», — высказался Островский.

Он предположил, что в девятый пакет санкций войдет перечень персональных санкций, и не исключает начала давления на третьи страны.

«Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен грозилась, что введут потолок цен на газ. Но эта тема снята с обсуждения в ЕС, так как нет согласия между странами блока. Введение такого запрета — это уже выстрел не в ногу, а в голову самим себе. Но, наблюдая за европейскими политиками, можно сказать, что в дальнейшем этот вопрос может вернуться в санкционную повестку», — сказал специалист.

Островский отметил, что в новый пакет санкций могут быть включены правки к введенным ранее.

«Будут стараться убрать лазейки и способы обходов через третьи страны. То есть ЕС может начать стабильно вводить экстерриториальные санкции», — добавил эксперт.

При этом экономист считает, что Россию уже не удивить новыми ограничениями.

«Адаптация ко всем ранее введенным санкциям дает огромный опыт по переориентации на внутренние и новые внешние рынки», — пояснил собеседник газеты.

Восьмой пакет санкций против России Европейский союз принял 6 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля; увеличивается запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты; запрещена продажа в России гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования; вводится запрет на экспорт в Россию коксующегося угля, ряда электронных компонентов, а также технических изделий для авиаотрасли; нельзя иметь криптоактивы в странах Евросоюза; запрещено предоставлять российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг; гражданам стран ЕС нельзя занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях; вводится наказание для участников схем обхода санкций ЕС.

4 октября глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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