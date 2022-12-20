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Небензя призвал ООН отказаться от «расследования» по иранским БПЛА

Небензя призвал ООН не соглашаться на «расследование» по применению Россией иранских БПЛА
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Фото: Global Look Press/Jorge Gil
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ООН не следует идти на поводу провокаторов, запрашивающих расследование в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине. Такое мнение в понедельник, 19 декабря, высказал постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

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«Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН. Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения ничтожны», — заявил он в рамках заседания Совета безопасности ООН.

Ранее в этот день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе). Документ запрещает Тегерану экспортировать конкретные виды продукции без предварительного одобрения СБ ООН.

В свою очередь Небензя назвал эти подозрения надуманными и безосновательными.

12 декабря в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских БПЛА во время спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 6 декабря, Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231.

Между тем 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что за обвинениями в адрес Москвы и Тегерана стоит попытка западных государств оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и отметил, что WP в последнее время публикует очень много вбросов.

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