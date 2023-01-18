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Лавров усомнился в возможности возврата прежних отношений РФ с Западом

Лавров заявил, что прежних отношений у России и Запада больше не будет
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Прежних отношений у России и Запада больше не будет. Об этом в среду, 18 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в минувшем году.

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«Так, как было, уже не будет. Нам сейчас на каждом углу [говорят], и [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг сказал: уже не будет отношений России с НАТО и с Западом таких, какими они были», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия не прерывала стратегический диалог с США, как и ни одно из направлений взаимодействия, поэтому не будет бегать за Штатами с предложениями дружить. По словам министра, именно США были инициатором разрыва диалога с Россией.

«Вдруг после сентября американцы прервали стратегический диалог, и когда сейчас они говорят, что его надо возобновлять, мы не разрывали этот диалог. <...> Бегать за ними и говорить «давайте опять дружить» мы не собираемся. Они знают, что мы серьезные люди, и всегда на серьезные обращения будем серьезно отвечать», — заявил Лавров.

В тот же день глава МИД РФ заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

Ранее, 12 января, обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт посоветовал Вашингтону осознать новое положение на международной арене. По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, как это было в 90-е годы прошлого века.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября 2022 года заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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