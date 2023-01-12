Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Соединенным Штатам Америки следует осознать их нынешнее положение на международной арене, где снова соревнуются великие державы. Об этом написал обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт в среду, 11 января.
По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, поскольку большая часть нынешней правящей американской элиты начинала карьеру в 90-е годы прошлого века, когда распался Советский Союз и Соединенные Штаты оказались в беспрецедентном первенстве. Но на данный момент ситуация резко изменилась, пишет журналист.
«Положение США в мире уже не то, что раньше. Будущие историки будут спорить, почему именно «однополярный момент» был таким коротким. Ведь Россия оправилась, Китай продолжал быстро расти, а США растратили триллионы долларов на глупые войны», — отмечает Уолт.
Уолт считает, что США придется подстраивать свою политику под изменившиеся условия.
«Чтобы эффективно конкурировать в этом мире, требуется четкое понимание наших интересов, умение расставлять приоритеты и придерживаться их, а также трезвое понимание того, чего может и чего не может сделать сила США», — отмечает автор материала.
Ранее, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.
Орбан также указал на то, что Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.
До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.
Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.