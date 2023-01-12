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Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене

Foreign Policy: США должны осознать, что они вернулись в мир конкурирующих великих держав
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Соединенным Штатам Америки следует осознать их нынешнее положение на международной арене, где снова соревнуются великие державы. Об этом написал обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт в среду, 11 января.

По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, поскольку большая часть нынешней правящей американской элиты начинала карьеру в 90-е годы прошлого века, когда распался Советский Союз и Соединенные Штаты оказались в беспрецедентном первенстве. Но на данный момент ситуация резко изменилась, пишет журналист.

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«Положение США в мире уже не то, что раньше. Будущие историки будут спорить, почему именно «однополярный момент» был таким коротким. Ведь Россия оправилась, Китай продолжал быстро расти, а США растратили триллионы долларов на глупые войны», — отмечает Уолт.

Уолт считает, что США придется подстраивать свою политику под изменившиеся условия.

«Чтобы эффективно конкурировать в этом мире, требуется четкое понимание наших интересов, умение расставлять приоритеты и придерживаться их, а также трезвое понимание того, чего может и чего не может сделать сила США», — отмечает автор материала.

Ранее, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

Орбан также указал на то, что Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.

До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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