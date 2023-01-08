В Венгрии заявили о крахе неолиберальной модели глобализации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при котором доминировали США, себя исчерпала, но пока неизвестно, какой будет новая модель, поскольку ее контуры только вырисовываются. Об этом сообщил его советник Балаш Орбан 7 января в статье для венгерской газеты Mandiner.

В материале советник премьер-министра Венгрии изложил тезисы недавнего выступления Виктора Орбана на закрытой встрече в венгерском Фонде имени Кальмана Селла.

«Современная модель глобализации была создана после распада Советского Союза. В ее основе лежал однополярный мировой порядок, возглавляемый Соединенными Штатами и основанный, по сути, на неолиберальных принципах», — написал советник премьер-министра Венгрии.

По его словам, данный порядок стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

При этом он подчеркнул, что «контуры нового порядка еще только вырисовываются». Однако Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.

Как заявил советник премьер-министра, правительство Венгрии считает такой подход несоответствующим интересам страны. Он подчеркнул, что стратегия Орбана на следующее десятилетие заключается в соединении, а не разъединении.

По мнению Виктора Орбана, только при этом условии Венгрия сможет «выйти из группы стран со средним уровнем дохода и догнать развитые страны, а также добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе», добавил советник премьер-министра.

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