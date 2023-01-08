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В Венгрии заявили о крахе неолиберальной модели глобализации

Советник премьера Венгрии Орбан заявил о крахе неолиберальной модели глобализации
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Фото: Commons.wikimedia.org/Kondella Misi
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при котором доминировали США, себя исчерпала, но пока неизвестно, какой будет новая модель, поскольку ее контуры только вырисовываются. Об этом сообщил его советник Балаш Орбан 7 января в статье для венгерской газеты Mandiner.

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В материале советник премьер-министра Венгрии изложил тезисы недавнего выступления Виктора Орбана на закрытой встрече в венгерском Фонде имени Кальмана Селла.

«Современная модель глобализации была создана после распада Советского Союза. В ее основе лежал однополярный мировой порядок, возглавляемый Соединенными Штатами и основанный, по сути, на неолиберальных принципах», — написал советник премьер-министра Венгрии.

По его словам, данный порядок стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

При этом он подчеркнул, что «контуры нового порядка еще только вырисовываются». Однако Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.

Как заявил советник премьер-министра, правительство Венгрии считает такой подход несоответствующим интересам страны. Он подчеркнул, что стратегия Орбана на следующее десятилетие заключается в соединении, а не разъединении.

По мнению Виктора Орбана, только при этом условии Венгрия сможет «выйти из группы стран со средним уровнем дохода и догнать развитые страны, а также добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе», добавил советник премьер-министра.

Накануне обозреватель Йорг Кронауэр в материале для Junge Welt написал, что отказ большинства стран мира вводить санкции против России сдвинул Запад с центральной позиции на мировой арене.

Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 декабря назвал главным итогом года понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

1 декабря Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

До этого, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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