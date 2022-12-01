Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом

Восстановления прежних отношений России с Западом не будет. Об этом заявил 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Ясно лишь то, что если <...> в какой-то момент времени наши западные соседи <...> и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — отметил министр иностранных дел России.

Лавров также сообщил, что страны Североатлантического альянса вернулись к приоритетам холодной войны для того, чтобы оградить россиян от Евросоюза, а граждан США — приблизить к Европе.

Кроме того, министр указал, что Запад покалечил Совет Европы.

«Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — Ред.)», — сказал Лавров.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада безосновательно обвиняют во всех бедах неугодные страны, ссылаясь на некие «сверхсекретные данные», и навязывают подобное видение другим государствам.

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия — тысячелетнее государство, оно не будет жить по правилам Запада.