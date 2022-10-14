Захарова указала на безосновательные обвинения Запада в адрес неугодных стран

Страны Запада безосновательно обвиняют во всех бедах неугодные страны, ссылаясь на некие «сверхсекретные данные», и навязывают подобное видение другим государствам. Об этом 14 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западные страны <...> подходят избирательно к диалогу с другими правительствами. Продвигают более удобный для них механизм так называемой «политической атрибуции» — иными словами, безосновательно обвиняют во всех бедах «неугодные» страны, ссылаясь на некие «сверхсекретные данные»», — приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

По ее мнению, западные страны навязывают подобное видение и другим государствам. Итог — эскалация, а не урегулирование, отметила Захарова.

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия — тысячелетнее государство, оно не будет жить по правилам Запада. А их двойные стандарты, по словам главы государства, «рассчитаны на дураков».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также отмечал, что политика двойных стандартов для Европы является нормой, она применяется как внутри государств и Евросоюза, так и по отношению к другим странам.