В Совфеде раскритиковали проводимую Европой политику двойных стандартов

Политика двойных стандартов для Европы является нормой, она применяется как внутри государств и Евросоюза, так и по отношению к другим странам. Об этом во вторник, 24 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«У меня уже давно были большие претензии к нашему сотрудничеству с Европой и к поведению Европы. К их постоянному стремлению навязывать свои ценности, желанию всем указывать и всех учить. Политика двойных стандартов в Европе — это норма. Они ее постоянно применяют и внутри своих стран, и внутри ЕС, и по отношению к другим государствам. Они не желают работать на равных, они не слышат мнение другой стороны и не учитывают ее интересы», — подчеркнул он.

В связи с этим сенатор поинтересовался, для чего в таком случае нужно сотрудничество. Кроме того, Цеков призвал европейские страны научиться культуре дипломатии и культуре отношений с другими государствами.

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«А потом уже можно и сотрудничать на основе взаимной выгоды, взаимной безопасности, а не только выгоды и безопасности для Европы», — заключил парламентарий.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в случае проявления Западом желания возобновить отношения с Россией, в Москве серьезно задумаются, нужно ли это. Глава МИДа также добавил, что страна вынуждена рассчитывать только на себя, не на тех, кто «пляшет под чужую дудку».

Помимо этого, Лавров выразил мнение, что «так называемые западные партнеры» являются отражением бьющего через край высокомерия, непоправимой уверенности в собственной правоте. Он уточнил, что скорость, с которой западные страны заняли позицию русофобии, поражает.

При этом министр подчеркнул, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. РФ надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, добавил глава МИДа.

В Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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