США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности 1 декабря.

«Соединенные Штаты сейчас живут за счет Европы и будут наживаться на экономическом кризисе и энергокризисе, в который попала Европа. Будут продавать Европе газ раза в четыре дороже, чем Европа покупала российский газ, и будут продвигать свои законы по борьбе с инфляцией <...> чтобы переманить инвесторов из той же Европы, и в итоге Европа придет к деиндустриализации», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Лавров также указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

Несколько дней газета The Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

В октябре испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США.

В том же месяце Global Times высказала предположения, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта.

Кризис в Европе разразился на фоне введенных Евросоюзом санкций против России, которая с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса.