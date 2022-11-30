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В США рассказали о недовольстве европейских лидеров политикой Вашингтона

WSJ: Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе
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Фото: REUTERS/Jon Cherry
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Президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине. Об этом 29 ноября рассказали обозреватели Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча в статье для газеты The Wall Street Journal.

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«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорится в материале.

По мнению авторов, европейские чиновники всё чаще выражают недовольство из-за растущей зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

Одной из причин разногласий являются поставки сжиженного природного газа по завышенным ценам, который создает нагрузку на производственную базу в Европе.

Другой причиной является акт правительства США о борьбе с инфляцией, который включает в себя массовые субсидии и налоговые льготы для производителей на территории страны. По мнению профессора экономики Себастьяна Жара, это «может вызвать волну деиндустриализации в Европе», указывается в статье.

27 ноября обозреватель газеты Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике США. По мнению обозревателя, главным приоритетом Вашингтона были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

24 ноября сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

Тогда же стало известно, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.

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