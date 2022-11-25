Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке. Об этом 24 ноября сообщила газета Politico.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон — союзник Брюсселя.

«Американцы — наши друзья — принимают решения, которые влияют на нас в экономическом плане», — цитирует его издание.

В той же статье отмечается, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

Кроме того, закон о субсидиях для открывающегося в США бизнеса нарушает правила торговли, отмечают в ЕС.

Как сообщил изданию другой источник, лидеры ЕС обсуждали с президентом США Джо Байденом влияние американской политики на европейские рынки, однако глава Белого дома якобы не знал о ее последствиях для Евросоюза. Некомпетентность властей США и отсутствие консультаций по важному вопросу вызвало разочарование в ЕС.

Ранее, 19 ноября, Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.