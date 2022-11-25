Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Турции сообщило о ликвидации 326 террористов на севере Ирака и Сирии
Общество
Экс-замначальника управления Минобороны приговорили к 5 годам колонии за взятки
Армия
Около 40 боевиков ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области
Мир
«Укрэнерго» приступила к разработке механизма импорта электроэнергии из ЕС
Мир
Мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре убили на рабочем месте
Авто
В Россию ввезли новые минивэны Chevrolet Damas
Мир
Зеленский попросил у Запада дизель и газ
Новости компаний
СБП и «Мир» полностью заменили Apple Pay и Google Pay на платформах «Столото»
Мир
Немцы осудили Киев за требование более мощного оружия
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Мир
Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене
Происшествия
Система ПВО сработала на севере Крыма

Politico узнала о возмущении в ЕС из-за сверхприбыли США на Украине

Politico: европейских лидеров раздражает Белый дом, зарабатывающий сверхприбыли на украинском кризисе и нехватке энергоресурсов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские политики всё больше раздражаются действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и дефиците энергоресурсов в Европе. Об этом 24 ноября сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе
Власти продолжают вводить санкции, несмотря на серьезный ущерб для своих граждан

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта [на Украине], — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — сказал один из высокопоставленных чиновников изданию.

Другой европейский политик высшего класса отметил, что двойной удар Вашингтона в виде экологических субсидий и высоких цен на энергоресурсы может настроить общественное мнение жителей Евросоюза (ЕС) против трансатлантического альянса.

«США должны понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — сказал он.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на европейские опасения. Он подчеркнул, что США остаются друзьями ЕС, но принимают решения, несущие последствия для европейцев.

Как сообщил изданию другой источник, лидеры ЕС обсуждали с президентом США Джо Байденом влияние американской политики на европейские рынки, однако глава Белого дома якобы не знал о ее последствиях для Евросоюза.

«Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — отметил сотрудник аналитического центра Bruegel Дэвид Клейманн.

Ранее, 19 ноября, издание Politico предрекло торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022