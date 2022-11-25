Politico узнала о возмущении в ЕС из-за сверхприбыли США на Украине

Европейские политики всё больше раздражаются действиями Белого дома, зарабатывающего на украинском кризисе и дефиците энергоресурсов в Европе. Об этом 24 ноября сообщила газета Politico со ссылкой на собственные источники.

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от конфликта [на Украине], — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — сказал один из высокопоставленных чиновников изданию.

Другой европейский политик высшего класса отметил, что двойной удар Вашингтона в виде экологических субсидий и высоких цен на энергоресурсы может настроить общественное мнение жителей Евросоюза (ЕС) против трансатлантического альянса.

«США должны понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — сказал он.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на европейские опасения. Он подчеркнул, что США остаются друзьями ЕС, но принимают решения, несущие последствия для европейцев.

Как сообщил изданию другой источник, лидеры ЕС обсуждали с президентом США Джо Байденом влияние американской политики на европейские рынки, однако глава Белого дома якобы не знал о ее последствиях для Евросоюза.

«Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — отметил сотрудник аналитического центра Bruegel Дэвид Клейманн.

Ранее, 19 ноября, издание Politico предрекло торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории страны.