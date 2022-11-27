Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике Байдена

Политика президента США Джо Байдена может обернуться серьезными проблемами для европейской экономики. Об этом заявил обозреватель Politico Николас Винокур.

В публикации подчеркивается схожесть американского лидера с его предшественником, Дональдом Трампом. Несмотря на расхождения в деталях, в обоих случаях главным приоритетом Вашингтона были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

Так, в обход интересов Евросоюза (ЕС) Соединенные Штаты Америки ведут конфронтацию с КНР, направляя максимум ресурсов в это противостояние. Даже экономическая кампания против Москвы и сотрудничество с НАТО на фоне украинского кризиса косвенно обслуживают «дуэль» между Вашингтоном и Пекином.

По мнению Винокура, очередным примером конфликта интересов стал Закон о снижении инфляции.

«Законопроект предусматривает $369 млрд на энергетические и климатические программы, а кроме того — на субсидии, финансируемые налогоплательщиками, для производства электромобилей в США. Так уж получилось, что это потенциальная катастрофа для Европы», — подчеркнул он.

На фоне принятых мер экономическая обстановка в США становится все более привлекательной для бизнеса. Ряд предпринимателей уже начал переориентироваться на американский рынок. Между тем для ослабленного энергетическим кризисом Евросоюза (ЕС) эти потери близки к критическим.

Европейские политики уже начали бить тревогу и призывать к ответным действиям. Однако, отметил автор статьи, для этого потребуются время и, самое главное, средства, найти которые будет крайне тяжело, даже если все 27 стран-участниц ЕС объединят усилия.

26 ноября в журнале Focus заявили, что США сдавливают «клещами» экономику ФРГ. Так, с одной стороны давление на немецкие компании оказывает законопроект о борьбе с инфляцией, а с другой — санкции Вашингтона против китайских полупроводников вынуждают Германию пересматривать сотрудничество с КНР.

Днем ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

Тогда же стало известно, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

Отмечается, что лидеры ЕС обсуждали с Джо Байденом данный вопрос, однако глава Белого дома якобы не знал о последствиях политики Вашингтона для Евросоюза.

19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.