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Журналист Focus заявил о попавшей в клещи США немецкой экономике

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Экономика Германии попала в клещи США. Об этом 26 ноября написал немецкий журнал Focus.

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По мнению автора статьи Габора Штайнгарта, суть американских клещей заключается в двух аспектах.

«Первый касается американского закона о сокращении инфляции, целью которого можно назвать не снижение цен, а гигантскую программу субсидий в американский высокотехнологичный сектор, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании», — говорится в материале.

Второй аспект направлен против Китая и заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР. По мнению Штайнгарта, США продемонстрировали намерение обеспечить свое благосостояние за счет Китая и Европы.

«В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли», — констатировал он.

Ранее, 22 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне энергетического кризиса в Европе производители из ЕС переносят производства в США. Тем самым заокеанский союзник Европы становится главным выгодополучателем от еврокризисов — и энергетического, и экономического.

Об этом же 24 сентября рассуждал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что США сознательно ослабляют Европу, всё глубже загоняя ее в положение американского вассала.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Страны Европы стали отказываться от газа из РФ в рамках антироссийских санкций на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Попытки заменить топливо из РФ привели к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии, производств и продуктов в странах Европы.

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