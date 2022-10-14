В Испании предрекли Европе «немыслимый ужас» из-за США

Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам Соединенных Штатов Америки. Об этом 13 октября написало испанское издание Rebelion.

«Европа продолжит душить свои народы, если они не проснутся сейчас, если они продолжат — вопреки всему — глотать военную пропаганду, убежденную в том, что Соединенными Штатами [Америки] и их НАТО движет гуманизм», — говорится в материале.

Отмечается, что европейские страны вынуждены сократить инвестиции в социальную сферу и отложить изменение энергетической модели на фоне массовой закупки оружия. События на Украине служат США для их экономической реактивации и сохранения глобальной гегемонии, оспариваемой Россией и Китаем, добавили в издании.

В частности, Испания удвоит расходы на оборону, купив более €25 млрд у Минобороны США в следующем году.

До зимы остается несколько недель для того, чтобы утеплиться, добавили авторы статьи.

«Хронику саботажа этих дней на газопроводе, который проходит через Балтийское море и предназначен для снабжения Западной Европы, минуя территорию Украины, легко проследить. Диверсанты хотят во что бы то ни стало доставить гринго (название неиспаноязычного иностранца, в основном, гражданина США. — Ред.), добывающего газ, в Европу», — отмечает издание.

Ранее, 12 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США весьма заинтересованы в том, чтобы помочь Европе диверсифицировать поставки нефти. Евросоюз (ЕС) создал целевую группу, которая занимается этим вопросом, добавила она.

На протяжении последних нескольких месяцев Белый дом ведет переговоры по вопросу поставок топлива со своими европейскими союзниками, уточнила пресс-секретарь.

До этого, 10 октября, Global Times высказал предположения, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. Развитие ситуации зависит отнюдь не от готовности Киева сражаться «до последнего украинца», а от того, нужен ли США этот конфликт для собственного продвижения, отмечал автор статьи.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек Европе негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10-20 лет. Он добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

Между тем 3 октября экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о выгоде США от аварий на «Северных потоках». По его словам, Вашингтон получает прямую выгоду от разрушений газопроводов, поскольку это повышает зависимость Европы от энергоносителей США.