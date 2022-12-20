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Полковник Макгрегор предрек крах гегемонии США из-за конфликта на Украине

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Фото: Youtube.com
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Конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале 18 декабря.

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«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», — сказал Макгрегор.

По его словам, приближает конец американской гегемонии еще и тот факт, что США практически разорены в финансовом отношении.

«Речь идет о скольких, 30 или 31 трлн долларов государственного суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240%», — отметил полковник.

До этого, 17 декабря, американский судья Эндрю Наполитано заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США и указал на опасность продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

14 декабря экс-разведчица США Ребекка Коффлер призвала президента США Джо Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине. По ее словам, это необходимо сделать, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования, поскольку его цена с точки зрения затраченных средств слишком велика.

Ранее, еще в сентябре, Коффлер рассказала об угрозе потери США мирового лидерства на фоне украинского конфликта. По словам экс-разведчицы, эскалация конфликта, вызванная поддержкой США Киева, привела в том числе к тому, что Россия и Китай решили «объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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