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Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине

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Фото: Соцсети
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Американскому президенту Джо Байдену давно следует перестать выдавать желаемое за действительное и сконцентрировать усилия на приведении сторон в конфликте на Украине к мирным переговорам, заявила в беседе с Fox News бывший офицер разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер.

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«Здравый смысл подсказывает, что конфликт необходимо прекратить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования. Его цена с точки зрения человеческих жизней и затраченных средств — несоизмерима», — сказала она.

Коффлер отметила, что обязательства США обеспечивать Украину оружием не приводит к разрешению ситуации: запасы оружия страны на грани истощения, в бюджете страны — прорехи. Американцы, по ее словам, давно ждут мирного решения, а президент Байден, следуя далеким от реальности мотивам, способствует разжиганию новых очагов конфликта.

Столь же далеки от реальности запросы украинского лидера Владимира Зеленского. Бывший офицер разведки напомнила, что его требование вести переговоры исключительно с «новым президентом» России несерьезны.

15 сентября Коффлер рассказала, что сотрудничество между Россией и Китаем угрожает претензии США на мировое лидерство. По словам экс-разведчицы, Россия и Китай собираются «объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене».

В июле она также высказывала мнение о том, что американское оружие не поможет Украине победить Россию. По ее мнению, президент США просчитался, предоставив военную помощь Киеву и не потребовав у украинского руководства обозначить достижимые цели.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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