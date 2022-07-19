Американское оружие не поможет Украине победить Россию. Об этом 18 июля в статье для Fox News написала бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер.

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, в том смысле, как ее понимает [президент Украины Владимир] Зеленский, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — отметила она.

По мнению экс-разведчицы, украинский лидер ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату обширных территорий, находящихся под контролем России. Она считает, что президент США Джо Байден просчитался, предоставив военную помощь Киеву, но не потребовав у украинского руководства обозначить достижимые цели.

Вашингтон выделил уже $54 млрд и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, но это не принесло никакого существенного результата, заключила Коффлер.

Ранее, 27 июня, экс-кандидат в президенты США, ветеран Иракской войны Тулси Габбард и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявили, что Байден и Зеленский стремятся добиться невозможных результатов, им нужно перестать игнорировать реальность. Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения, требующей сложной системы логистики, отметили они.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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