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Американский политик Габбард призвала Киев к переговорам с Москвой

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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США следует перестать отправлять оружие на Украину, Киев же будет вынужден согласиться на переговоры с Москвой, в том числе по поводу нейтралитета и территориальных уступок. Об этом написала экс-кандидат в президенты США, ветеран Иракской войны Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.

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«Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию <…> Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — говорится в материале.

По словам авторов, президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский стремятся добиться невозможных результатов, им нужно перестать игнорировать реальность. Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения, требующей сложной системы логистики, отметили Габбард и Дэвис.

Ранее, 23 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в препятствовании переговорам Украины с Россией.

До этого, 19 июня, эксперт журнала The National Interest Дэвид Пайн выразил мнение, что Киеву стоит пойти на компромисс с Россией, признав Крым российским и объявив о нейтральном статусе Украины. По словам Пайна, Украине необходимо разорвать отношения с НАТО с отказом от вступления в альянс и размещения на своей территории его войск и баз. Кроме того, эксперт считает, что вооруженные силы Украины также должны быть сокращены до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов.

России же автор статьи предложил вывести свои войска с территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В Москве не раз указывали, что украинская сторона старается затянуть переговорный процесс, а в конечном итоге и вовсе отказалась от своих предложений и вышла из переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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