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В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире

Junge Welt: Запад потерял «главную роль» на мировой сцене из-за России
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Отказ большинства стран мира вводить санкции против России сдвинул Запад с центральной позиции на мировой арене. Об этом 6 января пишет обозреватель Йорг Кронауэр в материале для Junge Welt.

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«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», — считает автор.

Прежде всего, пишет Кронауэр, свою состоятельность показывают Китай и Индия. Экономический рост этих стран «сдвигает» Запад с лидирующих позиций.

Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

За день до этого, 19 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главным итогом года понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

В начале декабря Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

Еще в конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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