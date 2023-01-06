В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
Отказ большинства стран мира вводить санкции против России сдвинул Запад с центральной позиции на мировой арене. Об этом 6 января пишет обозреватель Йорг Кронауэр в материале для Junge Welt.
«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», — считает автор.
Прежде всего, пишет Кронауэр, свою состоятельность показывают Китай и Индия. Экономический рост этих стран «сдвигает» Запад с лидирующих позиций.
Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.
За день до этого, 19 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главным итогом года понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.
В начале декабря Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.
Еще в конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.