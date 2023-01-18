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Лавров заявил о создании США коалиции против России

Лавров: США создали коалицию из европейских стран, чтобы окончательно решить «русский вопрос»
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Об этом в среду, 18 января. заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

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«Сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей окончательного решения «русского вопроса», — сказал он.

В заявлениях западных политиков отчетливо говорится, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение, добавил министр.

Ранее, 15 января, президент Хорватии Зоран Миланович уличил США и НАТО в ведении опосредованной войны с РФ через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

12 декабря издание Foreign Policy написало, что минобороны США прорабатывает оперативные планы на случай гипотетической войны с Россией, однако опасается, что на это может быть недостаточно боеприпасов из-за помощи Украине.

Еще в октябре Лавров заявил, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия.

В конце сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.

Страны Запада на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса нарастили военную и финансовую помощь Киеву.

Решение о проведении СВО было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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