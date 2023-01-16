Президент Хорватии уличил США и НАТО в ведении войны против России через Украину
Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс посредством Украины ведут прокси-войну с Россией. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну против России через Украину», — цитирует хорватского лидера газета Istra24.
Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций. По словам Милановича, это излюбленная методика Вашингтона, которая применяется в отношении любых геополилитических потрясений.
« А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — заключил Миланович.
Таким образом глава государства отреагировал на заявление хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, который в эфире телеканала France 24 раскритиковал решение парламентариев страны отказаться от участия в миссии Евросоюза по обучению украинских националистов использованию западного вооружения EUMAM Ukraine. Кампания подразумевает двухлетний курс учений 15 тыс. боевиков на территории европейского блока: тренировочные базы будут дислоцированы на территории Польши, Германии и Франции.
По словам Милановича, миссия по обучению националистов противоречит Договору о функционировании ЕС, так как документ предусматривает проведение подобного рода мероприятий только за пределами стран — членов объединения. Как резюмировал хорватский лидер, европейский блок таким образом «впервые в своей истории» напрямую ввязывается в конфликт.
Запрос на обучение украинских националистов Зоран Миланович отклонил еще в ноябре прошлого года. Между тем отказ участвовать в инициативе ЕС также озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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