Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны Марийо Баножича на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Об этом сообщила 22 ноября хорватская газета Jutarnji list.

Как отмечает издание, такое решение Миланович принял по нескольким причинам, первая из которых заключается в том, что министр обороны не имеет полномочий добиваться согласия президента. Указано, что этот вопрос находится только в компетенции самого главы государства, правительства или же парламента страны.

Еще одной причиной послужило то, что министр обороны не указал, в чем конкретно состоят задачи проведения такой деятельности военнослужащими ВСУ на территории Хорватии в рамках миссии Евросоюза по помощи Украине (EUMAM). Отмечается, что им была указана в пояснении лишь «общая информация о самой миссии EUMAM». Еще одной из причин отказа стало то, что Украина формально не внесена в список союзников Хорватии.

15 ноября стало известно, что тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. За день до этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Европы будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

До этого, 18 октября, президент Хорватии уже выступал против тренировки украинских военнослужащих на хорватской территории. Миланович также отмечал, что не хотел бы выделения средств из бюджета страны на проведение тренировочных мероприятий, поскольку он, как главнокомандующий, не может «поддержать лишение хорватской обороны крови».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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