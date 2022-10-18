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Президент Хорватии выступил против обучения военных Украины в стране

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против тренировки украинских военнослужащих на хорватской территории. О своей позиции Миланович заявил в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 октября.

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«Я не одобряю обучение украинских солдат в Хорватии. Это принесет войну в нашу страну», — сказал хорватский лидер, как сообщает телеканал N1.

Миланович подчеркнул также, что не хотел бы выделения средств из бюджета Хорватии на проведение тренировочных мероприятий, поскольку он как главнокомандующий не может «поддержать лишение хорватской обороны крови».

«На первом месте оборона Хорватии, потом НАТО, потом — остальные», — сказал президент.

Накануне, 17 октября, сообщалось, что тренировочная миссия ЕС подготовит минимум 15 тыс. украинских солдат. В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в этой миссии. Он подчеркнул, что Будапешт считает эту меру путем к эскалации конфликта на Украине.

27 сентября появилась информация о том, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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