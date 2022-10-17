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Тренировочная миссия ЕС подготовит минимум 15 тыс. украинских солдат

Боррель: тренировочная миссия ЕС подготовит минимум 15 тыс. украинских солдат
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Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko
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Евросоюз в рамках одобренной 17 октября тренировочной миссии для украинской армии подготовит как минимум 15 тыс. солдат. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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«Мы хотим подготовить для начала 15 тыс. украинских солдат, возможно, больше», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее в этот день сообщалось о том, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) приняли решение развернуть за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных. Отмечалось, что Венгрия не будет в ней участвовать.

11 октября глава минобороны Канады Анита Ананд заявила о том, что власти страны намерены направить 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что ЕС намерен запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ. Между тем, Боррель заверял, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по ситуации на Украине, если позволят обстоятельства.

27 сентября появилась информация о том, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщается, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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