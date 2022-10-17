Тренировочная миссия ЕС подготовит минимум 15 тыс. украинских солдат

Евросоюз в рамках одобренной 17 октября тренировочной миссии для украинской армии подготовит как минимум 15 тыс. солдат. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы хотим подготовить для начала 15 тыс. украинских солдат, возможно, больше», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее в этот день сообщалось о том, что главы МИД стран Евросоюза (ЕС) приняли решение развернуть за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных. Отмечалось, что Венгрия не будет в ней участвовать.

11 октября глава минобороны Канады Анита Ананд заявила о том, что власти страны намерены направить 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что ЕС намерен запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ. Между тем, Боррель заверял, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по ситуации на Украине, если позволят обстоятельства.

27 сентября появилась информация о том, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщается, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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