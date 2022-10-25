Лавров указал на стремление Запада разрушить Россию через поставки оружия Киеву

Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к пленарному заседанию XXIV Всемирного русского народного собора, которое 25 октября зачитал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович.

Кроме того, в обращении отмечается, что США и их союзники по НАТО делятся с киевским режимом разведдаными, вербуют наемников. Всё это, по мнению Лаврова, делает эти страны участниками конфликта.

Лавров указал, что Запад во главе с США развязал против России «тотальную гибридную войну».

«Своих целей недруги особо не скрывают: разрушить российскую экономику, расшатать внутриполитическую стабильность, нанести нам поражение на поле боя, а в конечном счете существенно ослабить или даже уничтожить многовековую отечественную государственность», — отметил министр.

По его словам, этим и объясняется факт, что в настоящее время на Западе в отношении России «царит культура отмены».

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что когда Запад поймет, что Украина достаточно разрушена, то начнется дележ останков страны.

В конце сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.

Страны Запада на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса нарастили военную и финансовую помощь Киеву.

Решение о проведении СВО было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».