Минобороны США прорабатывает оперативные планы на случай гипотетической войны с Россией, однако опасается, что на это может быть недостаточно боеприпасов из-за помощи Украине. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Министерство обороны США находится под давлением конгресса. Тот хочет пересмотреть требования к боеприпасам для гипотетической войны между НАТО и Россией, чтобы разрешить поставку большего количества оружия на Украину», — отмечает издание.

Как сообщают источники, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс отправляет на Украину слишком много вооружений.

Отмечается, что, в соответствии с оперативными планами Пентагона о гипотетическом противостоянии с Россией, на складах армии США должно храниться строго регламентированное количество боеприпасов, однако сейчас, когда на территорию Украины поставляются всё новые и новые пакеты военной помощи, ВС США не успевают пополнять запасы.

Конгресс же в свою очередь не слышит позицию армии, не понимая необходимости хранить про запас ресурсы на случай полномасштабной войны против РФ, стремясь передать как можно больше ресурсов Украине, говорится в статье.

«Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией). Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать», — приводит издание 9 декабря слова своего источника в конгрессе.

Пентагон же убежден, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют американскую военную помощь слишком быстро, что в свою очередь создаст определенные проблемы для украинской армии в зимний период.

«Нас тревожит слишком быстрый расход боеприпасов (на Украине). Нам станет еще труднее обеспечивать их (украинцев), если они будут думать, что у нас полным-полна коробочка боеприпасов. Это совсем не так», — отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по России и НАТО Джим Таунсенд.

Ранее, 10 декабря, французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что Франция продолжает поставки оружия Украине на фоне дефицита вооружений в собственной армии, что является безумием.

До этого, 29 ноября, заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил о том, что в Варшаве считают вероятность войны с польским участием «крайне высокой». По словам Очепы, в мире в настоящее время, в частности, высока вероятность войны с участием НАТО.

27 ноября NYT со ссылкой на представителя НАТО сообщало о том, что боевые действия на Украине поглощают запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц альянса. Больше половины стран альянса практически полностью исчерпали свои запасы вооружений. Таким образом, уточняет автор, для стран НАТО, которые предоставили Украине большое количество оружия, особенно для прифронтовых государств, таких как Польша и страны Балтии, бремя его замены оказалось тяжелым.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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