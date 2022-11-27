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NYT сообщила об истощении запасов оружия для ВСУ у двух третей стран НАТО

NYT: две трети стран — членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине
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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Боевые действия на Украине поглощают запасы артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. Больше половины стран альянса практически полностью исчерпали свои запасы вооружений. Об этом в субботу, 26 ноября, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

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Отмечается, что еще в феврале, в начале спецоперации РФ, страны НАТО располагали примерно половиной необходимого запаса вооружений, и намечался прогресс в создании оружия, которое могло бы взаимозаменяемо использоваться странами.

Таким образом, уточняет автор, для стран НАТО, которые предоставили Украине большое количество оружия, особенно для прифронтовых государств, таких как Польша и страны Балтии, бремя его замены оказалось тяжелым.

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 его членов значительно исчерпали себя», — говорится в материале.

При этом остаются 10 стран, которые могут еще поставлять вооружения Украине. В первую очередь это Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Уточняется, что украинцам нужны как минимум четыре системы, которые Запад не предоставил и вряд ли предоставит: ракеты класса «земля–земля» большой дальности, известные как ATACMS, западные истребители, западные танки, отметили авторы.

Ранее в этот день газета The New York Times сообщила, что артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, что становится проблемой для Пентагона. По информации издания, ломающееся или поврежденное вооружение направляют на обслуживание и ремонт в Польшу.

Кроме того, 26 ноября военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии, уточнил он.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО значительно нарастила производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

Днем ранее газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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